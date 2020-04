SkySport, i top e flop della stagione (sinora) di Beppe Di Stefano

Arrivati a questo punto della stagione, ferma causa Coronavirus, Beppe di Stefano a SkySport ha fatto la sua top e flop del Milan

Ecco le parole di Beppe Di Stefano a SkySport in merito alla sua Top&Flop del Milan: Theo Hernandez sempre più imprescindibile, Paquetá invece irriconoscibile.

«Tra gli ultimi acquisti ci sono stati dei top e dei flop. Il colpo migliore è stato indubbiamente Theo Hernandez: è arrivato per 20 milioni e ora ne vale circa il doppio. E’ forse uno dei migliori terzini sinistri in Europa. Poi al secondo posto metterei Rebic, tra gennaio e febbraio ha segnato tanti gol ed è stato spesso decisivo. Fra i flop dobbiamo mettere Lucas Paquetà: con Gattuso era titolare inamovibile e ha conquistato anche la Nazionale brasiliana. Un anno dopo ha perso la maglia da titolare senza trovare continuità, né con Giampaolo né con Pioli. Poi c’è Leao che sembra un’incognita: da quando è arrivato Ibra ha giocato titolare solo quattro volte, è diventato un giocatore in più e non un giocatore fondamentale. Non dimentichiamo che su di lui il Milan ha investito moltissimo»