Sky Sport – Smalling alla Roma, strada spianata per Rudiger al Milan

Si è sbloccata la trattativa per Smalling alla Roma, i giallorossi si defilano per Rudiger che potrebbe andare al Milan

Movimenti continui per la dirigenza rossonera in questo finale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si è sbloccata la trattativa per Smalling alla Roma: il giocatore è atteso in serata. Il Milan a questo punto rilancia per Antonio Rudiger, alternativa giallorossa al difensore inglese.

Riprendono i contatti tra Paolo Maldini e l’amico (intermediario del tedesco in Italia) Francesco Totti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milannews24 i rossoneri sono pronti a sferrare l’assalto definitivo per il forte centrale del Chelsea.