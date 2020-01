Sky, presente anche Gordon Singer per assistere a Milan-Sampdoria

Per la sfida di questo pomeriggio a San Siro tra Milan e Sampdoria sarà presenta anche Gordon Singer, figlio di Paul (proprietario di Elliott)

Milan-Sampdoria potrebbe essere la prima gara a San Siro per Zlatan Ibrahimovic, lo svedese difficilmente partirà titolare ma a gara in corso potrebbe anche essere utilizzato da Stefano Pioli che in settimana ha espresso parole al miele riguardo alle condizioni fisiche e mentali del fuoriclasse ex Galaxy.

