Sky – Milan, problemi in difesa per Pioli: in due hanno la febbre

Due difensori del Milan hanno presentato dei sintomi influenzali che li ha tenuto fuori nell’allenamento di oggi

Il Milan arriva al match con il Benevento con alcune defezioni nel reparto difensivo. Come riportato da Sky Sport, due titolarissimi di Pioli quest’oggi non si sono allenati a causa di sintomi influenzali, fortunatamente non riconducibili al Coronavirus.

Si tratta di Simon Kjaer e Davide Calabria. Nel caso in cui i due non dovessero essere disponibili per la gara di San Siro, al loro posto giocheranno Tomori, in coppia con Romagnoli, e Diogo Dalot.