Sky: agente Laxalt a Casa Milan, potrebbe volare in Spagna

Direttamente da Casa Milan, Sky riporta come Diego Laxalt potrebbe lasciare il Milan per andare a giocare in Spagna.

Diego Laxalt, esterno sinistro del Milan, attualmente in prestito al Torino, potrebbe lasciare Milano già in questa finestra di mercato. Non una parentesi memorabile quella dell’uruguaiano con la maglia rossonera, solo 29 presenze senza mai segnare un gol.

Direttamente da Casa Milan questa mattina, Sky ha riportato la presenza degli agenti dell’ex Genoa, che a quanto sembra stanno lavorando per chiudere anzitempo il prestito con il Torino per volare in Spagna. Laxalt ha diverse offerte e potrebbe cambiare aria per provare a rilanciarsi.