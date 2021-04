Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: queste le dichiarazioni sullo scudetto e sulla stagione nerazzurra

VANTAGGIO – «Sicuramente questo vantaggio è tutto merito della squadra. Magari prima non avremmo mai pensato di avere questo vantaggio a otto partite dalla fine del campionato. ma ora lavoriamo per arrivare il più in alto possibile. Arriviamo ad Appiano con grande gioia e abbiamo un grande atteggiamento, pensiamo a migliorarci ogni giorno».

CONTE – «Ogni giorno ci dice che dobbiamo lavorare senza guardare il vantaggio che abbiamo. Dobbiamo fare ogni allenamento e ogni partita al massimo, preparandoci al meglio ad ogni avversario che ci aspetta. E soprattutto ci dice di non fare calcoli». L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24.