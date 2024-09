Skriniar Milan, CLAMOROSO retroscena: c’è stato un CONTATTO di mercato con l’ex Inter. Le parole di Campos

Campos, direttore sportivo del Psg, a Thinking Football Summit ha svelato un clamoroso retroscena sul mercato Milan riguardante Skriniar, ex difensore dell’Inter.

LE PAROLE – «Bisogna capire il contesto sia per Skriniar che per Ugarte. L’anno scorso c’è stato un cambio di progetto, un nuovo modo di giocare. Continua ad essere uno dei migliori difensori centrali a livello europeo. Ha avuto un’annata difficile, due infortuni importanti che, come mi ha raccontato lui stesso, non gli hanno permesso di essere al livello che si aspettava e che ci aspettavamo. Speriamo che torni al suo livello, per il quale lo abbiamo scelto. Me lo hanno chiesto Milan e Roma? Fa parte della finestra di mercato. Come ho detto, se stai comprando una casa, stai parlando con venditori diversi».