Skriniar: «Col Milan sarà particolare, ho giocato 6 anni a San Siro. Lì per vincere»

Il difensore del PSG, Milan Skriniar, dopo il successo ottenuto contro il Montpellier ha in testa la sfida contro il Milan

Al termine del match vinto dal suo PSG contro il Montpellier per 3 a 0, Milan Skriniar ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti in zona mista, mettendo il focus sulla sfida di martedì in Champions League contro il Milan a San Siro.

SUL MONTPELLIER – «Siamo primi, mi sa che è la prima volta dall’inizio della stagione. Contenti di essere lì davanti e di fare meglio rispetto all’inizio, ma eravamo un gruppo nuovo. Stiamo lavorando ogni giorno per fare bene e stiamo interpretando bene quello che ci chiede il mister».

SULLA TITOLARITÀ – «Contento di essere titolare e della fiducia dell’allenatore e dei miei compagni. Cerco sempre di aiutare la squadra».

SUL MATCH COL MILAN – «Sarà una partita particolare perché ho giocato per 6 anni in quello stadio lì (San Siro, ndr). Uno stadio bellissimo e molto difficile da affrontare da avversario. Dobbiamo prepararci bene per una partita che non sarà per niente facile. Se lavoriamo come fatto stasera, in fase offensiva e difensiva, possiamo fare un buon riportato».

SULL’ANDATA – «Sicuramente aiuta ma penso che lì sarà una partita diversa, da affrontare in modo diverso per cercare di vincere».