Sissoko a Juventusnews24: «Vedo queste favorite per la vittoria finale»

Sissoko a Juventusnews24, le parole dell’ex centrocampista della Juventus sulla lotta Scudetto. Le ultimissime notizie

La Juve torna a vincere in campionato. I bianconeri superano 1-0 la Lazio grazie all’autorete di Mario Gila nel finale di gara e ottengono i tre punti che allo Stadium mancavano da ormai due mesi, superando anche il Milan in classifica. Di questo, e non solo, ha parlato l’ex centrocampista Mohamed Sissoko in esclusiva a Juventusnews24.

NAZIONALE ITALIANA – «L’Italia è una grande Nazionale, ha una storia molto importante, con giocatori importanti. Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro e io sono convinto che al prossimo Mondiale si potrà anche puntare sull’Italia. Ha una squadra di grande talento».

LOTTA SCUDETTO – «Juve da scudetto? Per me si, hanno preso un grandissimo allenatore che conosce bene il calcio e i giocatori. Con il lavoro che sta facendo Thiago Motta dobbiamo puntare sulla Juventus. E’ un club che ha una sua storia, l’Inter negli ultimi anni ha vinto lo Scudetto, però la Juve ha grandi giocatori. E’ una squadra molto equlibrata, che con talento, esperienza e gioventù può dire la sua»