Sirene inglesi per Theo Hernandez: chiara la volontà del giocatore

Ci sono gli occhi della Premier League su Theo Hernandez, lo United su tutti. La volontà del terzino del Milan è chiara:

Come riportato da Calciomercato.com il rinnovo siglato fino al 2026 da Theo Hernandez mette il Milan in una posizione di forza sul mercato. Senza dimenticare che il giocatore a Milano e in rossonero si sente veramente a casa e non ha mai palesato la volontà di cambiare aria. Ecco perché la minaccia Manchester United è reale ma non preoccupa più di tanto Pioli e Furlani.