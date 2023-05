Inzaghi: «Conferma dopo il Milan? Penso questo»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato della conferma della società dopo l’eliminazione del Milan in Champions

Intervenuto a DAZN prima di Napoli-Inter, Simone Inzaghi è tornato sulla vittoria contro il Milan in Champions League:

«Io sono sempre stato tranquillo. So in che società lavoro e, quando abbiamo perso qualche partita, abbiamo cercato sempre qualche soluzione. Abbiamo fatto un grande percorso nelle coppe e in campionato ci manza ancora qualche punto per qualificarci alla prossima Champions».