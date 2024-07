Simic Milan: l’Anderlecht sulle tracce del difensore, avviati già i contatti tra club! Novità sul calciatore

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, l’Anderlecht è piombato su Jan-Carlo Simic, difensore del Milan Futuro. Ci sono già stati i primi contatti tra club, con il classe 2003 che dunque potrebbe lasciare i rossoneri nel corso dell’estate.

Come riferisce Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, inoltre, accordo molto vicino con il giocatore, che può lasciare il Milan per una somma vicina ai 3 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2025.