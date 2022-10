Signori: «Preferisco Leao a Kvara, ha vinto uno scudetto». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Beppe Signori ha parlato al Corriere dello Sport.

LEAO O KVARA – «Preferisco leggermente Leao, tra i due, per via dello scudetto che ha ottenuto con il Milan. Poi è qui in Italia da più tempo di Kvara e si è già dimostrato devastante, avendo dei margini di miglioramento. Entrambi giocano esterni però uno fa segnare (Leao) e l’altro fa assist e lo vedo più attaccante».