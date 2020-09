“Un regalo speciale ad un rossonero eccezionale” con queste parole il Milan e Ibra celebrano sui propri social la qualificazione alle NBA finals NBA dei Lakers di Danny Green. Il cestista americano, tifoso del Milan, ha raggiunto l’ultima tappa per la vittoria dell’anello NBA dove affronterà i Miami Heat.

«Portaci questo trofeo» l’augurio di Zlatan Ibrahimovic, attualmente in isolamento domiciliare, nel video pubblicato dall’account ufficiale del Milan.

A special gift from @Ibra_official to an outstanding Rossonero 🎁🔴⚫

Bring that #NBAFinals trophy home, @DGreen_14 😉@pumafootball #ThisIsMilan #SempreMilan pic.twitter.com/G9ctvp2j1C

— AC Milan (@acmilan) September 28, 2020