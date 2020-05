Si punterà su Matteo Gabbia, la decisione è stata presa

Gabbia, il Milan ha fatto le proprie valutazioni sula difesa. Ecco la situazione di Musacchio, Duarte e Kjaer

Il Milan è ormai convinto, Matteo Gabbia sarà aggregato stabilmente in prima squadra e potrebbe essere titolare nella prossima stagione al fianco di Alessio Romagnoli. A Matteo Musacchio con tutta probabilità non verrà rinnovato il contratto e si prospetta una cessione (forse in Spagna). Con il budget limitato ulteriormente dall’emergenza sanitaria, non verranno fatte follie per rinforzare la difesa. Non è quindi da escludere che Gabbia possa essere lanciato al fianco di Romagnoli per la prossima stagione, con la sicurezza di avere a disposizione anche Leo Duarte e probabilmente l’esperto Kjaer (qualora dovesse esserci il riscatto dal Siviglia.