Shevchenko su Leao: «Il Milan è la piazza ideale per crescere gradualmente e spero che resti». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera di Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex attaccante del Milan:

«Spero che resti. Il Milan è la piazza ideale per crescere gradualmente: l’anno scorso ha vinto lo scudetto, quest’anno si sta mettendo in mostra in Champions. Mi piacerebbe che firmasse il rinnovo»