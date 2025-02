Shevchenko sull' Inter: «Bis Scudetto-Champions? Perchè no...»

Derby di Milano, le parole di Andryi Shevchenko, grande protagonista della stracittadina a cavallo tra gli anni ’90 e i primi 2000

Andryi Shevchenko è l’uomo derby per definizione. Nessuno ha segnato come lui tra i rossoneri e in questa veste è la persona adatta per analizzare la stracittadina di oggi. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

L’INTER PUO’ FARE IL BIS SCUDETTO-CHAMPIONS – «Quella per lo scudetto è una lotta spettacolare e incerta. Merito dei tre allenatori: di Simone ho già detto; Conte, tecnico e persona speciale, ha fatto rinascere il Napoli; Gasperini mi ha impressionato per come fa giocare la sua squadra. In Champions l’Inter è arrivata quarta nel girone, gioca bene e può battere chiunque. Quindi, perché non potrebbe vincere la Champions?».