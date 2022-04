Shevchenko: «Grazie ai milanesi per aver accolto i profughi ucraini». Le parole dell’ex attaccante del Milan

Andriy Shevchenko, a Milano per presentare il call center che potrà essere utilizzato dai profughi dell’Ucraina che hanno bisogno di integrarsi in città ha parlato così in una conferenza stampa congiunta col sindaco Sala.

Le sue sue parole: «Dobbiamo mettere più pressione alla Russia: sappiamo che mettendo pressione le cose possono cambiare, dobbiamo cercare di fare di tutto per portare la pace e far finire questa brutta guerra. Per me è troppo importante sentire questa accoglienza e questa vicinanza al popolo ucraino che in questo momento ha bisogno di tanto aiuto: voglio ringraziare tutto il popolo italiano e tutti i milanesi. Il mio popolo sta cercando di difendersi e difendere la sua casa, la sua famiglia, penso che noi dobbiamo difenderci fino in fondo per avere il futuro libero. La mia gente desidera fare parte dell’Europa. Qui i giovani ucraini cercare di finire la scuola, di tranquillizzarsi e di essere inseriti nel miglior modo possibile nella comunità italiana. Chiedo all’Italia di dare a loro tutta l’assistenza e la possibilità di sentirsi a casa».