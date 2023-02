Sgarbi: «Tra dieci anni San Siro sarà ancora in piedi»

Intervistato da Malpensa24, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è tornato sul tema San Siro. Ecco le sue parole

«È una battaglia persa di Beppe Sala: tra un anno lo stadio compirà settant’anni e in automatico diventerà non demolibile. Trovo completamente idiota abbattere quel monumento. Il 98% delle persone lo vuole in piedi e io lo dico qui come sentenza: lo stadio non verrà abbattuto. Tornerò tra dieci anni e San Siro sarà ancora in piedi»