Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle gare di questo weekend

Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle formazioni giovanili rossonere in questo fine settimana. Le ultime

continuata anche per Sant’Ambrogio e per l’Immacolata l’attività del Settore Giovanile rossonero. Al martedì le due sfide dell’U12 e dell’U11 contro i pari età dell’Alcione (vittoria per i primi, sconfitta di misura per i secondi) e l’ultimo appuntamento europeo per la Primavera di Giunti, che ha ben figurato contro un Liverpool che andava a caccia di punti per blindare la qualificazione: un pareggio che fa morale e conferma il buon momento dei rossoneri.

Sotto la neve del mercoledì, invece, una larga vittoria per l’U16 di Abate contro il Brescia: il Milan conferma la vetta della classifica del girone B di categoria con 20 punti in otto giornate.

I RISULTATI:

MARTEDÌ 7 DICEMBRE

PRIMAVERA: 6° giornata (Youth League), Milan-Liverpool 1-1 (33′ st Nasti)

UNDER 12: 8° giornata, Alcione-Milan 1-2 (4′ e 15′ st Seye)

UNDER 11: 8° giornata, Alcione-Milan 2-1 (Jadid)

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

UNDER 16: 8° giornata, Milan-Brescia 6-0 (10′ e 15′ Sia; 33′ Scotti; 27′ st e 38′ st Di Siena; 33′ st Pierina)