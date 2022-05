Settore giovanile Milan: qualificazione ai quarti di finale per l’U16 di Abate

Settore giovanile Milan: qualificazione ai quarti di finale dei play-off Scudetto per l’Under 16 di Ignazio Abate

Momento roseo per il settore giovanile del Milan. Quest’oggi la squadra Under 16 di Ignazio Abate ha conquistato il pass per i quarti di finale dei play-off Scudetto. Vittoria al Vismara per 3-0 sul Benevento dopo l’1-1 dell’andata.

I classe ’06 raggiungono così i “colleghi” dell’U17, che era già sicura del posto, e dell’U15, anch’essa vittoriosa quest’oggi per 2-0 sull’Udinese.