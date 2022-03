Settore giovanile Milan: il programma del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile rossonero, con tanti appuntamenti previsti al Centro Sportivo Vismara. Ad aprire il programma del weekend sarà l’impegno casalingo della Primavera di Mister Giunti, che sabato mattina cercherà il rilancio contro l’Hellas Verona. Sempre sabato in campo l’U15 femminile e diverse squadre tra le più giovani delle giovanili rossonere.

Domenica, invece, trasferta in Friuli per U16 e U15 che sfideranno i pari età dell’Udinese. Impegno fuori casa per l’U17 femminile, in un programma complessivamente più ridotto anche per l’attuale partecipazione al Torneo di Viareggio dell’U18 maschile e della Primavera femminile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 19 MARZO

PRIMAVERA: 8ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 11.00 – CS Vismara

UNDER 12: 5ª giornata, Milan-Centro Schiaffino, ore 15.30 – CS Vismara

UNDER 9: 5ª giornata, Milan-Accademia Inter, ore 15.30 – CS Vismara

UNDER 15 FEMMINILE: 9ª giornata, Milan-Riozzese, ore 16.00 – CS Vismara

UNDER 10: 5ª giornata, Pavia-Milan, ore 16.00 – Stadio Comunale Fortunati (Pavia)

UNDER 11 FEMMINILE: 5ª giornata, J Cusano-Milan, ore 16.00 – CS “del Seveso” (Cusano Milanino)

UNDER 11: 5ª giornata, Lombardina-Milan, ore 16.45 – Campo via Sbarbaro (Milano)

DOMENICA 20 MARZO

UNDER 13 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Leone XIII, ore 10.00 – CS Vismara

UNDER 16: 6ª giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 10.30 – Campo Comunale G.A. Cudiz (Corno di Rosazzo)

UNDER 14: 9ª giornata di ritorno, Milan-Seregno, ore 11.00 – CS Vismara

UNDER 15: 6ª giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 11.30 – Campo Principale (Cormons)

UNDER 17 FEMMINILE: 9ª giornata di ritorno, Lecco-Milan, ore 19.00 – CS al Bione (Lecco)