Settore giovanile Milan: il programma del week end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

uattro squadre del Settore Giovanile rossonero pronte a vivere, in questo lungo fine settimana, un meraviglioso sogno Scudetto. Sono giornate speciali per U17 femminile, U16, U15 e U15 femminile, attese dai rispettivi atti finali di una stagione già ricca di soddisfazioni. Aprono, questa sera, i ragazzi di Roberto Bertuzzo, in campo a Tolentino contro la Fiorentina per la loro Finale Scudetto: per la categoria, in casa rossonera, è la seconda finale in tre anni dopo quella del 2019 contro la Roma. Sabato sarà invece il turno della squadra di Ignazio Abate – al primo anno da allenatore – di scena ad Ascoli contro la Roma: l’U16 cerca il primo titolo – sempre come categoria – da quello vinto nel 2017 con l’annata dei 2001.

Non solo finali secche, però, dal momento che due rappresentative femminili parteciperanno ai rispettivi concentramenti conclusivi a livello Nazionale. Final Eight per l’Under 15, attesa da tre partite di girone prima della giornata finale di mercoledì 29; Final Four per l’Under 17, che martedì pomeriggio si contenderà con il Pink Sport Time un posto nella finalissima che si giocherà giovedì 28.