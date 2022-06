Settore Giovanile Milan: oggi tre squadre a caccia della finale Scudetto

Settore Giovanile Milan: oggi tre squadre rossonere scendono in campo a caccia della finale Scudetto di categoria

Il settore giovanile del Milan affronta oggi una giornata storica. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tre squadre rossonere scendono in campo a caccia della finale Scudetto di categoria.

Si parte con l’U15, che alle 11:00 va in trasferta contro la Roma forte dell’1-0 conquistato al Vismara all’andata. Stesso risultato per l’U16 di Abate sul campo del Vicenza, oggi alle 15:00 il ritorno tra le mura amiche. L’U17 invece affronta in gara secca il Bologna alle ore 17:00.