Settore Giovanile Milan: l’U15 e l’U16 a caccia della finale Scudetto

Settore Giovanile Milan: le squadre U15 e U16 dei rossoneri vanno a caccia della finale Scudetto. Domenica le gare di andata delle semifinali

Il settore giovanile del Milan si accende per questo finale di stagione. Le squadre Under 15 ed Under 16 sono infatti a caccia di un risultato prestigioso. Domenica vanno in scena le gare di andata delle semifinali Scudetto.

I classe 2007 sfidano la Roma al Vismara, mentre la squadra di Abate gioca a Vicenza. Gare di ritorno in programma tra una settimana.