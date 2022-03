Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Vittorie a Venezia per U16 e U15, le ragazze di Corti si impongono a Verona nel finale. Bene anche l’U18. I risultati del settore giovanile del Milan

Tanti sorrisi e diverse belle vittorie in un fine settimana davvero intenso per il Settore Giovanile rossonero. Al ko della Primavera maschile a Napoli fa da contraltare, ad esempio, il bel successo della femminile di Mister Corti, che con il 3-2 di Verona – grazie anche alle reti di Kirschstein e Selimhodzic, entrambe nel giro della prima squadra – tiene la scia della Juventus capolista del girone a -1.

In copertina anche il doppio successo a Venezia delle U16 e U15 rossonere: le squadre di Abate e Bertuzzo sono ora entrambe al comando dei rispettivi gironi, come l’U17 di Lantignotti che con il pari in extremis a Brescia mantiene la striscia positiva che ha contraddistinto questo inizio di nuovo anno. Applausi anche per l’U17 femminile e per l’U18 maschile, che con la vittoria nel finale contro la Lazio torna a sperare nel sogno Playoff.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 5ª giornata di ritorno, Napoli-Milan 3-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Hellas Verona-Milan 2-3 (22′ Avallone, 44′ Kirschstein, 43’st Selimhodzic)

UNDER 18: 6ª giornata di ritorno, Milan-Lazio 1-0 (38’st Pluvio)

UNDER 17: 8ª giornata di ritorno, Brescia-Milan 1-1 (49’st Perrucci)

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Milan-Azalee 9-0 (21′ e 4’st Adelfio; 37′ e 40′ Sperduto; 26’st e 35’st Orsenigo; 2’st Cappa V.; 13’st Polillo; 37’st Grimaldi)

UNDER 16: 4ª giornata di ritorno, Venezia-Milan 1-4 (11’st Sia, 13’st Martinazzi, 20’st Tezzele, 42’st Manto)

UNDER 15: 4ª giornata di ritorno, Venezia-Milan 0-3 (18′ e 19’st Ossola; 37’st Sala)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Giana Erminio-Milan 0-26 (Stendardi 6; Galdino e Lauzi 4; Montaperto e Tomaselli 3; Franco, Hu, Peres, Schisani)

UNDER 14: 7ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto 2-0 (11′ Pinessi, 19’st Vrenna)

UNDER 13: 7ª giornata di ritorno, Lecco-Milan 2-3 (13′ Colombo, 14’st Avogadro, 15’st Seye)

UNDER 13 FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-Locate 1-4 (Strecapede)

UNDER 12: 3ª giornata, Baggio II-Milan 1-5 (Bernabé, Borsa, Carbone, Rocca, Sorrentino)

UNDER 11: 3ª giornata, Milan-Rhodense

UNDER 11 FEMMINILE: 3ª giornata, Club Milano (maschile)-Milan 8-2 (Di Lernia 2)

UNDER 10: 3ª giornata, Cimiano-Milan 3-1 (Kostyuk)