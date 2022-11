Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle formazioni giovanili rossonere in questo fine settimana. Le ultime

L’ultimo weekend di novembre ha portato in dote diversi ottimi risultati per le squadre del Settore Giovanile rossonero. Cominciamo dalla doppia vittoria sul Monza per U18 e U17: il poker di reti della squadra di Terni vale l’aggancio all’Inter al 3° posto nel Girone B; il successo, più equilibrato, della compagine di Lantignotti ha anche qui implicazioni importanti di classifica, con uno svantaggio dimezzato (ora -2) dall’Hellas Verona seconda. Prosegue, con una cinquina a San Marino, la marcia ai piani alti della Primavera di Davide Corti mentre, sempre al femminile, U17 e U15 continuano i loro andamenti da imbattute e a punteggio pieno. Successo importante, in trasferta contro l’Udinese, per l’U16 che si conferma in testa alla classifica del suo girone.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, San Marino-Milan 0-5 (4′ Boldrini, 10′ e 20′ Renzotti, 14’st Donolato, 46’st Dal Brun)

UNDER 18: 8ª giornata, Milan-Monza 4-0 (29′ Chiesurin, 41′ Sala, 3’st Benedetti, 42’st Malaspina)

UNDER 17: 10ª giornata, Milan-Monza 3-2 (20′ Mancioppi, 40′ e 44’st Sia)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Academy Pavia-Milan 0-6 (15′ Lupatini, 18′ Zanisi, 26′ Montaperto, 1’st Minnei, 8’st Peres, 21’st Stendardi)

UNDER 16: 8ª giornata, Udinese-Milan 1-2 (2’st Camarda, 31’st Sala)

UNDER 15: 8ª giornata, Udinese-Milan 2-0

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Milan-Rivanazzanese 21-0 (Tomaselli x5; Di Lernia x3; Caballero, Di Falco, Nicosia, Palopoli x2; Franco, Galluzzi, Hu, Parolo, Strecapede)

UNDER 14: 9ª giornata, Milan-Monza 3-2 (6′ Guglielmo, 14′ Grilli, 36′ Morellini)

UNDER 13: 9ª giornata, Como-Milan 2-1 (Marchello)

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Città di Opera (maschile)-Milan 3-4 (Elshamy x2, Dan, Spagliardi)

UNDER 12: 8ª giornata, Milan-Sedriano 3-0 (Colombo, Jadid, La Vecchia)

UNDER 11: 8ª giornata, Milan-Alcione 6-0 (Kostyuk x2, Casciaro, Colombo, Miglioranza, Somma)

UNDER 11 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Ausonia (maschile) 6-1 (Sormani x2, Cozzi, Ferrari, Salvalaggio Mart., Silverj)

UNDER 10: 8ª giornata, Milan-Rhodense 4-3 (Bernasconi x2, Gambarotto, Marchesetti)