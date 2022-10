Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle formazioni giovanili rossonere in questo fine settimana. Le ultime

Weekend di conferme per diverse squadre del Settore Giovanile rossonero già grandi protagoniste in questo mese nei rispettivi campionati. Tre vittorie a suon di gol per U17, U16 e U15, che si confermano dopo lo scorso fine settimana. I ragazzi di Lantignotti ne fanno addirittura nove sul campo del Venezia, mentre per le squadre di Baldo e Bertuzzo c’è un doppio successo sul Cittadella che vale, per entrambi i gruppi rossoneri, la vetta dei rispettivi gironi di categoria a punteggio pieno. Finisce in parità il ritorno in campo dell’U18 a Verona, mentre la Primavera femminile coglie il quarto successo di fila sul campo del Tavagnacco, confermandosi unica inseguitrice della capolista Roma.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 10ª giornata, Torino-Milan 2-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Tavagnacco-Milan 2-4 (42′ Renzotti, 1’st Galdini, 21’st Cesarini, 23’st Cappa M.V.)

UNDER 18: 6ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-0

UNDER 17: 8ª giornata, Venezia-Milan 1-9 (9′ Liberali, 20′ e 12’st Bonomi, 30′ Perina, 14’st e 26’st Sia, 31’st e 41’st Martinazzi, 38’st Manto)

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata, Minerva-Milan 0-13 (9′, 15’st, 35’st e 36’st Minnei; 33′, 8’st e 31’st Lupatini; 43′ Aguggiaro; 19’st e 33’st Paglia; 29’st Hu; 39’st e 44’st Zanesi)

UNDER 16: 5ª giornata, Milan-Cittadella 4-2 (3′ e 39′ Sala, 11′ Perin, 30′ Camarda)

UNDER 15: 5ª giornata, Milan-Cittadella 5-0 (24′ e 24’st La Mantia, 11’st e 21’st Lupo, 41’st Valenta)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata, Real Meda-Milan 0-7 (Strecapede x3, Galluzzi, Hu, Prandi, Rai R.)

UNDER 14: 5ª giornata, Cagliari-Milan (si gioca lunedì 31)

UNDER 13: 5ª giornata, Milan-Lecco 2-3 (Carbone, Sorrentino)

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Romano Banco (maschile) 3-1 (Di Lernia x2, ElShamy)

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Academy Pro Sesto (maschile)-Milan 6-0

UNDER 10: 4ª giornata, Real Trezzano-Milan 5-5 (Geccherle x3, Bernasconi, Massa)

UNDER 9: 4ª giornata, Milan-Club Milano 7-2 (Palotta x2, Boriani, Campus, De Cesare, Guerci, Portanova)