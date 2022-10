Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle formazioni giovanili rossonere in questo fine settimana. Le ultime

È stato un fine settimana ricco di gol per il Settore Giovanile rossonero. Performance offensive di livello per Primavera e U17 femminili: per la prima un bel 5-2 sul Napoli dove spicca la tripletta di Avallone, per la seconda un 7-1 sulla Doverese dove si segnala il poker messo a segno da Stendardi. La regola del quattro come numero fortunato per le squadre rossonere in questo weekend vale anche per l’U17 di Lantignotti, che vince 4-2 un Derby emozionante in rimonta da 0-2, e per l’U16 di Baldo, che supera 4-1 l’Atalanta nello scontro al vertice del girone B. Vittoria contro gli orobici anche per l’U15 di Bertuzzo, mentre è terminato in parità il Derby dell’U14.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 9ª giornata, Milan-Roma 1-4 (42’st Omoregbe)

PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Napoli 5-2 (7′, 25′ e 39′ Avallone; 26’st Cappa M.V.; 45’st Galdini)

UNDER 17: 7ª giornata, Milan-Inter 4-2 (37′ e 45′ Sia, 18’st Martinazzi, 44’st Bonomi)

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Doverese 7-1 (38′, 42′, 28’st e 44’st Stendardi; 12′ Zanisi, 40′ Lupatini, 32’st Minnei)

UNDER 16: 4ª giornata, Milan-Atalanta 4-1 (10′ Liberali, 27′ Camarda, 29′ Sala, 22’st Dotta)

UNDER 15: 4ª giornata, Milan-Atalanta 2-0 (25′ Pinessi, 41’st Zaramella)

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata, Esperia-Milan 0-12 (Franco x3; Palopoli x2; Atamo, Di Falco, Di Lernia, Hu, Nicosia, Prandi, Strecapede)

UNDER 14: 4ª giornata, Milan-Inter 3-3 (9′ Morellini, 33′ e 36’st Grilli)

UNDER 13: 4ª giornata, Monza-Milan 0-1 (16’st Bernabé)

UNDER 12: 3ª giornata, Milan-Rozzano 3-0 (Jadid x2, Ba)

UNDER 10: 3ª giornata, Milan-Franco Scarioni 4-5 (Bernasconi, Gambarotto, Mazreku, Sorrentino)

UNDER 9: 3ª giornata, Cimiano-Milan 4-2 (Campus, Sartori)