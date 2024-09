Sesko Milan, i rossoneri MOLLANO l’ex OBIETTIVO? Il PROBLEMA è questo

Benjamin Sesko è stato a lungo un obiettibo di mercato del Milan ma adesso le cose potrebbero essere cambiate

L’inizio di stagione deludente del Milan e la clausola rescissoria da 75 milioni di euro di Benjamin Sesko potrebbero spingere i rossoneri a riconsiderare le proprie strategie di mercato. L’attaccante sloveno, a lungo inseguito in estate, sembra ormai destinato a rimanere al Lipsia.

Nonostante le difficoltà iniziali, il Milan non ha intenzione di mollare e sta già lavorando per trovare le soluzioni giuste per tornare competitivo. Il mercato invernale potrebbe rappresentare un’occasione importante per rinforzare la squadra e rilanciare le ambizioni rossonere.