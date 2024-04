Sesko Milan si può fare: con questa offerta lascia subito il Lipsia. Gli aggiornamenti sul centravanti sloveno

Il calciomercato Milan non perde di vista Benjamin Sesko come possibile rinforzo per il reparto offensivo, che come noto ormai da qualche settimana resterà privo sicuramente almeno di Giroud.

L’attaccante sloveno del Lipsia non è mai uscito dai radar e in estate potrebbe essere ceduto dal club tedesco di fronte a una proposta da 50 milioni di euro. Sesko non è l’unico obiettivo, ma certamente è un nome da monitorare con attenzione. Lo riporta il Corriere dello Sport.