Serra sconvolto dopo Milan Spezia: lacrime nello spogliatoio di San Siro. Per questo i giocatori rossoneri non hanno protestato

Marco Serra sconvolto dopo l’errore in Milan-Spezia, così viene descritto dal Corriere della Sera.

In lacrime, come sotto choc. Chi l’ha visto descrive così l’arbitro Marco Serra nel dopo partita, lontano dalle telecamere. A tal punto che nessuno dei giocatori milanisti se l’è sentita di insistere con le proteste per quell’errore evidente che ha segnato la partita.