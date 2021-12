Serie A, una panchina in bilico: si prepara Stankovic

Serie A, panchina di D’Aversa in bilico: la decisione può arrivare già questa sera. Nel frattempo la Sampdoria accelera per Stankovic

L’avventura di Roberto D’Aversa potrebbe essere giunta al capolinea. La sconfitta contro la Lazio, nonostante la reazione mostrata nel corso del secondo tempo, avvicinerebbe l’allenatore blucerchiato all’esonero: la decisione definitiva è attesa per questa sera e, salvo clamorosi colpi di scena, la Sampdoria cambierà guida tecnica a pochi giorni dal Derby della Lanterna.

Come riportato da Sky Sport, sono in corso i contatti per riportare Dejan Stankovic in Serie A. È lui il prescelto a raccogliere l’eredità di D’Aversa e dare un segnale già contro il Genoa. L’unico ostacolo è rappresentato dal contratto che lo lega alla Stella Rossa, da risolvere al più presto per far sì che il serbo possa tornare in Italia.