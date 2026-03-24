News
Serie A, la top 11 dei giocatori più preziosi del torneo: domina l’Inter, due calciatori del Milan
Serie A – Svelata la top 11 dei calciatori più preziosi del campionato secondo i valori assegnati da Transfermarkt
Al via di questa sosta per le Nazionali, il sito Transfermarkt ha stilato la top 11 della Serie A dei giocatori più preziosi del torneo. Sono state prese in considerazione le valutazioni aggiornate al giorno d’oggi. Una formazione ricca di calciatori dell’Inter, attuale capolista del torneo.
C’è anche una rappresentanza del Milan (due giocatori), le altre squadre presenti sono Juventus, Roma e Como. Il modulo scelto è un insolito 3-2-3-2 piuttosto offensivo.
La top 11 dei più preziosi con i rispettivi valori assegnati da Transfermarkt:
- SVILAR (35 milioni di euro, Roma)
- BISSECK (40 milioni di euro, Inter)
- BASTONI (70 milioni di euro, Inter)
- DIMARCO (50 milioni di euro, Inter)
- BARELLA (50 milioni di euro, Inter)
- MANU KONE’ (50 milioni di euro, Roma)
- PULISIC (50 milioni di euro, Milan)
- NICO PAZ (65 milioni di euro, Como)
- YILDIZ (75 milioni di euro, Juventus)
- LAUTARO (85 milioni di euro, Inter)
- LEAO (65 milioni di euro, Milan)
Il numero 10 rossonero è al 4° posto per valore più alto, dietro solamente a Lautaro Martinez, Kenan Yildiz e Alessandro Bastoni. Al pari di Nico Paz.