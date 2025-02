Condividi via email

Serie A – Il Ranking Uefa non lascia via di scampo all’Italia? La classifica in questo momento parla chiaro

Dopo l’eliminazione di Juventus, Atalanta e Milan dalla Champions League, per la Serie A è arrivata una gioia dall’Europa League: la Roma accede agli ottavi di finale.

Il quinto posto sembrerebbe ormai essere compromesso. Questa la situazione nel Ranking Uefa per paesi. L’Italia oltre ad essere indietro rispetto a Inghilterra e Spagna ha anche due squadre in meno ancora in corsa.