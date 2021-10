Serie A: una rimonta del Diavolo, l’Inter si scopre fragile

Il ritorno della Serie A non ha lasciato delusi gli appassionati: Milan, Lazio e Spezia vincono di rimonta

Un sabato di Serie A sotto il segno delle rimonte. Per gli amanti della statistica e della cabala una giornata davvero più unica che rara con tutte e tre le sfide contraddistinte dal medesimo andamento. Chi ha concluso in vantaggio il primo tempo ha infatti finito per perdere il match.

Nel pomeriggio era toccato allo Spezia inaugurare la striscia e mettere nei guai Castori, sempre insensatamente in discussione sulla panchina della Salernitana. Ma in termini di classifica non c’è dubbio che il ribaltone dell’Olimpico sia il più significativo.

L’accoglienza da brividi che i tifosi biancocelesti hanno riservato a Simone Inzaghi è stata di fatto l’unica nota lieta per il tecnico piacentino. La sua Inter ha controllato in sicurezza per un’ora salvo poi riscoprirsi fragile, a livello tecnico-tattico ma soprattutto mentale.

