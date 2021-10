Serie A, i risultati del pomeriggio: un super Verona affonda la Lazio

Serie A, i risultati delle gare delle 15. Un super Cholito Simeone affonda la Lazio di Sarri, tutto facile per la Fiorentina

I risultati delle gare delle 15 in Serie A. La Lazio tracolla al Bentegodi contro un Verona trascinato da un super Cholito Simeone, autore dei 4 gol che fissano il risultato sul 4-1. La Fiorentina di Vincenzo Italiano passa in casa contro il Cagliari per 3-0.

VERONA – LAZIO 4-1 (30′ Simeone, 36′ Simeone, 46′ Immobile, 62′ Simeone, 90′ +2′ Simeone)

FIORENTINA – CAGLIARI 3-0 (21′ Biraghi, 42′ Gonzalez, 49′ Vlahovic)