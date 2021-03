Serie A femminile, Marinelli: «Milan grande squadra ma noi più sicure»

Gloria Marinelli, giocatrice dell’Inter ha parlato della sfida in programma domani contro il Milan femminile

Intervistata da Sky Sport, Gloria Marinelli, giocatrice dell’Inter ha parlato della sfida in programma domani contro il Milan femminile:

«Io ho sempre pensato che il Milan è una grande squadra. Ci ha sempre messo in difficoltà, ma noi proveremo ad avere lo stesso approccio dell’ultima partita e a metterle in difficoltà. Sicuramente abbiamo cominciato a capirci meglio: con gli allenamenti e con la costanza riusciamo a trovare un gioco molto più bello rispetto a prima. Continueremo a lavorare come stiamo facendo adesso».