Serie A Femminile, Giuliani premiata come MVP di giornata

Sabato pomeriggio il Milan Femminile ha battuto il Sassuolo. La Figc Femminile ha premiato Giuliani come MVP della giornata 12

Sabato pomeriggio il Milan Femminile ha battuto il Sassuolo. La Figc Femminile ha premiato Giuliani come MVP della giornata 12:

Nei 90’ minuti giocati contro le neroverdi la rossonera ha effettuato sei parate (nessun portiere in questo turno ne conta di più) e cinque su tiri da fuori area (primato nella 12ᵃ giornata). È stata inoltre l’unica, tra le colleghe di reparto che hanno subito almeno cinque conclusioni in porta, a registrare il 100% di salvataggi (sei per la rossonera i tentativi fronteggiati nello specchio della porta). La rossonera è stata impenetrabile tra i pali, ma anche precisa in fase di impostazione: sono infatti 10 i suoi passaggi lunghi portati a buon fine