Serie A 2024-2025: Inter e Milan in vetta alla classifica abbonati, in coda Venezia e Monza - Milan News 24

Conclusa la pausa per la Nations League, la Serie A torna a infiammare i cuori dei tifosi, pronti a inondare con la loro passione gli stadi di tutt’Italia. Lo dimostrano i dati sugli abbonamenti stagionali, che quest’anno hanno registrato cifre piuttosto alte, a dimostrazione del grande richiamo esercitato dal campionato sugli appassionati di calcio.

I numeri delle milanesi

In testa alla classifica degli abbonati ci sono ancora una volta Milan e Inter, che hanno fatto registrare 40.000 tesserati ciascuna. Una cifra impressionante, in linea con i numeri della scorsa stagione, e in gran parte facilitata dalla capienza dello stadio di casa, in grado di accogliere fino a 75.725 spettatori.

La massiccia partecipazione dei tifosi milanesi, tuttavia, non si limita al numero degli abbonati, ma si riflette anche sull’affluenza allo stadio. L’ennesimo tutto esaurito è previsto per domenica 22 settembre alle ore 20:45, in occasione del Derby della Madonnina. Secondo le prime stime, infatti, saranno presenti circa 75.000 spettatori, per un totale di incassi pari a 7 milioni di euro. Una cifra che supera di circa mezzo milione quella che il San Siro fece registrare nel 2019, durante il match Inter-Juventus, e che conferma l’importanza storica di questa sfida, il cui appeal è testimoniato anche dall’incremento delle scommesse calcio.

Le cifre di Roma e Lazio

A completare il podio, insieme a Milan e Inter, troviamo Roma e Lazio, sebbene con uno scarto di circa 9.500 abbonati l’una dall’altra. Si mantiene stabile il numero di abbonamenti sottoscritti dai tifosi della giallorossa, che ha registrato un totale di 38.000 tesserati, un risultato piuttosto positivo per una squadra in fase di risanamento finanziario. Secondo quanto riportato dal Betfair blog, infatti, nel corso dell’ultima stagione la società ha dovuto fare fronte a delle perdite pari a circa 102,8 milioni di euro, un deficit che i profitti derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti contribuiscono a colmare.

Diversa la situazione per la Lazio, che quest’anno ha totalizzato circa 28.500 abbonati, 2.000 in meno rispetto alla stagione 2023-2024. In aumento, invece, i tesserati del Genoa, che si posiziona al quinto posto della classifica, con un totale di 28.093 abbonamenti venduti.

Chi ha superato quota 20.000 e chi si è fermato a 10.000

Numeri interessanti anche per Napoli (22.000), Lecce (21.677), Bologna (20.000) e Juventus (19.200), che pur mantenendosi sotto la soglia dei 20.000, ha comunque superato la cifra totalizzata durante la stagione 2023-2024 (circa 16.500).

Molto positivi anche i risultati dell’Atalanta (15.200) e dell’Hellas Verona, che si avvia verso la sua sesta stagione consecutiva in Serie A sostenuta dal calore di 15.500 abbonati, contro i 12.826 della stagione precedente. Dietro a lei, Udinese (13.784), Cagliari (13.500), Parma (12.839), Fiorentina (12.000) e Torino (10.000).

Non sono invece riuscite a superare la soglia dei 10.000 abbonati il Como (6.700), l’Empoli (6.661), il Venezia e il Monza (entrambi a quota 5.000).