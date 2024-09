Serginho Milan, COMMOVENTE messaggio della Curva Sud: la risposta dell’ex rossonero – FOTO

Serginho-Milan, commovente messaggio della Curva Sud durante la gara contro il Venezia: la risposta dell’ex rossonero

Attraverso il proprio profilo Instagram, Serginho, ex Milan, ha ringraziato così la Curva Sud:

PAROLE – «Curva sud cosa dire in un momento molto delicato per la morte del mio amato figlio ricevere un bellissimo omaggio come questo….sappia che il mio cuore oggi è completamente distrutto…ma sono gesti come il vostro che mi danno la forza di andare avanti. ..grazie dal profondo del mio cuore a tutti voi….sappiate che sareste sempre presenti nella mia vita, nella vita della mia famiglia e nei miei sogni più belli».