Serafini sulla lotta scudetto: «Vi dico le mie favorite, sicuramente non c’è la Juventus». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Luca Serafini, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Milannews24. Di seguito le sue dichiarazioni sulla lotta per la vittoria della Serie A.

LOTTA SCUDETTO – «Le prime tre sicuramente. L’Atalanta dopo una partenza a colpi di tosse ha infilato in Italia e in Europa una serie di risultati e prestazioni eccezionali. Anche nello 0-0 in casa con il Celtic aveva dominato in lungo e in largo. Anche l’Inter è solida, quadrata e concreta e gioca a memoria e il Napoli è sorprendente fino a un certo punto nel senso che dopo un piazzamento come quello dello scorso anno Conte ha accettato la sfida perché anche un sesto posto a 10 punti dalla prima sarebbe stato un miglioramento. A Natale invece è primo. Ha già trasmesso la sua forma mentis alla squadra e anche lui è una sorpresa pure perché forse come mezzi è inferiore sicuramente rispetto all’Inter. Non so all’Atalanta ma i bergamaschi, al netto del fatto che Scamacca è infortunato, avrebbero più soluzioni in attacco, a centrocampo e in difesa per quella che è la caratura dell’Atalanta. Queste tre comunque sono le mie tre squadre, non vedo arrivare fino in fondo la Fiorentina né tantomeno la Juventus».