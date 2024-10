Serafini su Milan Napoli: «Rimpianti per la mezz'ora del primo tempo. Non capisco perchè Maignan...»

Le parole rilasciate da Luca Serafini negli studi di Milan Tv dopo la partita dei rossoneri a San Siro persa contro il Napoli

Intervenuto negli studi di Milan TV, ecco le dichiarazioni di Luca Serafini dopo la sconfitta di San Siro del Milan contro il Napoli per 2-0.

PAROLE – «I rimpianti sono tutti nella mezz’ora centrale del primo tempo tra il primo e il secondo gol del Napoli. Abbiamo creato tanto, il Milan avrebbe meritato il pareggio. I gol sono due errori di Maignan: sul primo non capisco perchè con tutte quelle magli azzurre non ha calciato lontano, mentre sul secondo è in ritardo anche se Kvara poteva essere contrastato meglio».