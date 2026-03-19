Serafini sul futuro di Furlani: «Capisco poco gli ultimi passaggi». Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il panorama mediatico intorno al Diavolo è in costante fermento, specialmente dopo i recenti scossoni che hanno ridefinito la guida della società. Recentemente, il noto giornalista e scrittore Luca Serafini, figura storica dell’informazione sportiva legata ai colori milanesi, è intervenuto durante la trasmissione “Milan Hello” sul canale YouTube di Andrea Longoni. Le sue parole, cariche di esperienza e analisi critica, hanno offerto uno spaccato profondo su quello che i tifosi devono aspettarsi da questo nuovo corso.

PAROLE – «Capisco poco gli ultimi passaggi. RedBird ha estinto il debito con Elliott e non capisco perchè è rimasto Furlani che è un uomo di Elliott, dunque della vecchia proprietà. Non so cosa leghi certi uomini legati al passato a RedBird. Potrei capire personaggi come Maldini o Rivera che possono appartenere a qualsiasi proprietà, ma non quando parliamo di figure esecutive. Credo che RedBird lo abbia tenuto probabilmente perchè è bravissimo a far quadrare i conti. Benissimo, sono d’accordo, ma non deve più partecipare alle scelte sportive perchè non è il suo mestiere e si vede»