Serafini: «Da quando c’è Pioli il Milan ha iniziato a giocare a calcio»

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista per torinogranata.com: «Il Milan da quando è arrivato Pioli ha quasi sempre giocato a calcio, tranne nella trasferta di Bergamo nel secondo tempo del derby. La squadra, pur con i suoi limiti, ha sempre cercato di fare gioco. Da gennaio sono anche entrati nella formazione titolare giocatori più funzionali come Rebic, Castillejo, Kjaer ed Ibrahimovic. Penso che lunedì il Milan farà la partita, ma dovrà concretizzare la mole di lavoro che produrrà, cosa che non sempre è riuscita a fare. Inoltre i rossoneri dopo il derby devono recuperare solidità difensiva».