Semplici: «Ci siamo fatti appesantire dal periodo che attraversiamo»

Semplici ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in mix zone in merito alla partita Milan-Spal e la situazione dei suoi

Ecco le parole di Semplici, tecnico della Spal, in merito alla partita di questa sera dei suoi contro il Milan usciti sconfitti da San Siro per 3-0.

Primo tempo: «La prestazione del primo tempo credo non sia stata delle migliori, oltre al valore che sicuramente bisogna riconoscere verso il Milan, abbiamo concesso delle situazione che in altre circostanze non avremmo fatto. Abbiamo giocato in un certo momento con troppa sufficienza e in queste partite una squadra come la Spal non può permettersi. Sotto questo aspetto alla fine del primo tempo ho incoraggiato i ragazzi ma ho anche tentato di scuoterli»

Secondo tempo: «Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento diverso e cercato di proporre qualcosa. Sono partite che ci devono servire per crescere e secondo me, per la serata che doveva essere, ci siamo fatti appesantire dal momento che stiamo attraversando».