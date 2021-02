Seedorf: «Ecco perché contro il Manchester United è stata la partita perfetta»

L’ex centrocampista rossonero Clarence Seedorf ha ricordato alcuni dei momenti vissuti con la maglia del Milan

Intervenuto in un’intervista pubblicata sul profilo Twitter della UEFA Champions League, l’ex centrocampista rossonero Clarence Seedorf ha ricordato alcuni momenti vissuti con la maglia del Milan:

La finale di Istanbul – «Che partita, siamo stati veramente fantastici in quella finale. E’ probabilmente stato il miglior Milan che abbiamo visto nelle finali. Ma poi abbiamo perso. Quindi a volte è meglio giocare peggio ma portare a casa la partita»

La partita perfetta – «Dopo aver perso a Manchester, contro lo United che era una grandissima squadra, non era facile. Chi avrebbe pensato che avremmo vinto 3-0? Non abbiamo concesso loro neanche molte occasioni, nonostante loro fossero famosi per segnare molti gol. L’abbiamo rinominata come la partita perfetta. Tatticamente è stata perfetta, i momenti in cui sono arrivati i gol erano perfetti, come abbiamo giocato è stato tutto perfetto».