Seedorf: «11 anni dopo l’ultimo Scudetto si torna a festeggiare la grandezza dei rossoneri». Le parole dell’ex rossonero

Clarence Seedorf ha fatto i complimenti al Milan e a Stefano Pioli per la conquista del 19esimo scudetto. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«11 anni dopo l’ultimo Scudetto si torna a festeggiare la grandezza dei rossoneri! Sono molto felice e orgoglioso del lavoro svolto in questi anni di ricostruzione di una mentalità vincente che si è vista particolarmente nell’ultimo mese. Bravi ragazzi, bravo Pioli e suoi collaboratori, bravi tutti dirigenti (Paolo Maldini in particolare) e bravi tutti tifosi per aver accettato la nuova filosofia societaria ed aver dato il supporto come solo pochi altri nel mondo sanno dare alla propria squadra. Che sia l’ inizio di un’era in cui questi colori tornano in alto in Italia e Europa. Ambizione al massimo per altre vittorie».