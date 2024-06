Seconda squadra Milan, il sindaco di Ancona CONFERMA: «Serie C a rischio». COSA SUCCEDE

Seconda squadra Milan, il sindaco di Ancona CONFERMA: «Serie C a rischio». Le ultime sulla possibile iscrizione della squadra

Il Milan osserva con particolare attenzione quanto sta accadendo in casa Ancona nelle ultime ore. Il club è in ritardo con gli stipendi e l’iscrizione al prossimo campionato Serie C sarebbe a rischio. La decisione definitiva sarà presa dalla Covisoc tra una settimana ma per il momento il Milan può sperare di avere una seconda squadra nella prossima stagione.

Anche il sindaco di Ancona ha confermato, come riportato da Rai News: «Serie C a rischio».