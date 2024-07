Seconda maglia Milan 2024/25: presentato ufficialmente il nuovo kit dei rossoneri per la nuova stagione – VIDEO

Il Milan ha presentato ufficialmente questa mattina la sua seconda maglia per la stagione 2024/25 dopo averla utilizzata nella sfida di stanotte contro il Manchester City.

COMUNICATO – AC Milan e PUMA hanno presentato ufficialmente oggi l’Away kit del Club per la stagione 2024/25, che fonde una raffinatezza senza tempo con un design moderno per incarnare l’essenza del Milanismo.

Il nuovo Away kit è stato svelato in anteprima ieri sera allo Yankee Stadium, durante l’amichevole che il Milan ha giocato contro il Manchester City. In un’epica prima volta per il Milan, la squadra ha indossato l’Home kit nel primo tempo e poi ha sorpreso i tifosi passando al nuovo Away kit per il secondo tempo, segnando così il suo debutto ufficiale in campo in una modalità inedita per il Club.